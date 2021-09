Se billedserie Ole Meibom overrækker æresmedlemsbevis til den afgående formand Peter Langager. Foto: Ole Malling

Send til din ven. X Artiklen: Peter Langager hyldet for sit store virke for biograf Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Peter Langager hyldet for sit store virke for biograf

Lejre - 12. september 2021 kl. 12:31 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

Peter Langager, tidligere formand for Hvalsø Bio, blev hyldet lørdag og modtog et hædersbevis for sin store indsats for for biografen i Hvalsø.

Hans afløser som formand, Ole Meibom fortalte om Peter Langagers indsats og virke gennem årene og takkede for den energi og vilje, som Peter Langager har ydet som formand siden foreningens start.

Peter Langager, der nu har rundet de 82 år, har haft stor erfaring fra sine lederstillinger i det civile liv at trække på i Hvalsø Bio. Før han blev pensioneret var han blandt andet generaldirektør i DSB, direktør for Sund & Bælt og præsident for Den Internationale Jernbaneunion.

Hvalsø Bios formand gennem de mange år stoppede i forbindelse med biografens generalforsamling i foråret, hvor Ole Meibom trådte til som ny formand. Men på grund af coronaen var det ikke ligetil at afholde en reception i den anledning, så den blev lidt forsinket.

Peter Langager var formand for biografen fra 1997 til 2021 og den drivende kraft for at sikre en fremtid for biografen. Der var mange positive ord om Peter Langagers virke. Blandt andet blev det nævnt, at flere lokale ejendomsmæglere i deres annoncer nu jævnligt nævner den velfungerende biograf som et stort aktiv for lokalområdet.

Undervejs blev der budt på vin og tapas, og mange tænkte tilbage på alle de begivenheder og udviklinger, som Hvalsø Bio har gennemgået i lige knap et kvart århundrede. Der er også fremstillet en lille film, som beskriver udviklingen i biografen.