Formand Lars Mortensen ser frem til foreningens nye fremtid, der ud over et bredere felt at donere de mange penge til, giver flere ressourcer at trække på. Arkivfoto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Pengene skal deles bredere ud Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Pengene skal deles bredere ud

Lejre - 25. juli 2020 kl. 08:12 Af Daniel Sennek Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lejre Idrætsforenings Forældre- og Støtteforening skifter navn og vedtægter, så foreningen nu kan gå bredere ud med støtte til endnu flere foreninger.

Det skriver DAGBLADET Roskilde.

I 1976 blev Lejre Idrætsforenings Forældre- og Støtteforening stiftet, og siden har foreningen ydet støtte til medlemmer af Lejre Idrætsforening til for eksempel stævner, spillertøj og rejser. Men på foreningens generalforsamling, der blev afholdt noget forsinket grundet coronaepidemien, blev vedtægterne ændret og foreningens navn er nu Lejre Støtteforening.

Det er ikke bare en symbolsk ændring, da ændringen i vedtægterne betyder, at Lejre Støtteforening nu kan gå bredere ud, så det ikke kun er medlemmer af Lejre Idrætsforening, der kan få del af støtte. Nu kan alle foreninger med hjemsted i Allerslev og Rorup Sogn, der har børn og unge som medlemmer, få del af foreningens midler. Det inkluderer alle foreninger under Allerslev Gymnastikforening, spejderne og lignende.

- Grundideen med hele støtteforeningen er jo at samle penge til ungdomsarbejde. Vi glæder os over generalforsamlingen og de nye vedtægter for foreningen. For udover at kunne støtte mange flere børn og unge mennesker i foreningslivet, så kan vi samtidig øge opmærksomheden for vores forening, så folk bliver mere bevidste om vores eksistens - vi får jo behov for hjælpere igen, når tiden med corona forhåbentlig snart er forbi, siger formand i Lejre Støtteforening, Lars Mortensen.

Det er de to primære årsager til ændringerne i både navn og vedtægter. For det første kan der så støttes langt bredere, men samtidig vil der også være et større bagland at trække på til de arrangementer, hvor støttekronerne indtjenes.

- Vi tjener jo især på de store arrangementer på Ledreborg, der bare bliver større og større for hvert år, der går. Så vi laver også ændringerne for, at der er flere mennesker bag os, der kan være med til at samle støttekronerne ind ved det frivillige arbejde ved for eksempel Livstilsmessen, Slotskoncerten og Reborn. Vi kommer ikke kun til at have et bredere spektrum at give støttekroner til, men samtidig et bredere spektrum at trække på, siger Lars Mortensen.

Det er ikke småpenge foreningen har samlet sammen gennem de sidste mange år, og lige nu er der også et pænt beløb på kontoen.

Hvert år deler foreningen et sted mellem 100.000 og 200.000 kroner ud til medlemmer af Lejre Idrætsforening. Nu kan endnu flere så være med til at samle ind og få udbytte af pengene.

- Vi luftede tankerne allerede i 2018, da vi til generalforsamlingen slog fast, at vi ikke så at foreningen kunne blive ved med at eksistere i sin nuværende form, hvis ikke der blev foretaget ændringer. Heldigvis blev forslaget vedtaget med 100 procent af stemmerne, så alle var enige om, at det var en god beslutning, fortæller formanden, der har været en del af foreningens arbejde i 10-15 år.