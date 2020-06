Et glimt fra sidste års danseforløb for 9. klasser - her elever fra Kirke Hyllinge Skole. Arkivfoto: Rita Vestergård

Penge til dans og kunstværk for skoleelever

Folkeskolernes 2. og 9. klasser i Lejre Kommune får nu penge fra Statens Kunstfond til at lave et stort kunstværk på Lejre Museum og til et danseforløb. Det skriver DAGBLADET Roskilde mandag.

Det er børnekulturprogrammet Dronten i Lejre, der har lykkedes med at skaffe penge fra Statens Kunstfond. Henholdsvis 42.000 kroner til et billedkunstforløb for 2. klasserne og 49.500 kroner til et kulturforløb for 9. klasserne i Lejre Kommunes folkeskoler.