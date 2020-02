Strækningen ud for Borrevejle-grillen og OK Tanken på Hornsherredvej er Lejres farligste. 1,3 millioner kroner sættes af til at ændre og forbedre vejprofilen. Foto: Agnete Vistar

Penge til ændring af farlige steder

Flere steder i Lejre Kommune er det utrygt og endda farligt at færdes, især som blød trafikant. Nu er en sag på vej gennem det politiske system i Lejre, som skal sørge for millioner til forbedring af farlige steder.

Blandt andet sættes 1,3 millioner af til at få ændret på vejprofilen på Hornsherredvej syd for Munkholmvej. Dette er et farligt sted, hvor et dødsfald skete for nogle år siden.