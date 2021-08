Se billedserie For at gøre opmærksom på sin klinik, Roskilde Kropsterapi, og på iværksætterhuset Spor 3, har Maja Bruun besluttet at lave små kaffe-events på Lejre Station. Foto: Ea Lykke Schausen Foto: Ea Lykke Schausen

Send til din ven. X Artiklen: Pendlerkaffe skal sætte fokus på iværksætterhus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Pendlerkaffe skal sætte fokus på iværksætterhus

Lejre - 11. august 2021 kl. 20:02 Af Ea Lykke Schausen Kontakt redaktionen

- Kan jeg byde på en kop kaffe?

Maja Bruun vinker med en termokande i hånden til en cyklist, der netop er ved at sætte cyklen ved Lejre Station. Det er fredag og klokken nærmer sig ni.

- Åh ja, det er lige, hvad jeg har brug for1 Hvad skal du have for sådan en kop? lyder det fra den lettere forpustede cyklist.

- Ingenting, svarer Maja og uddyber:

- Jeg gør det her for at sætte fokus på Spor 3, og fordi jeg selv har en klinik derinde.

Ude foran iværksætterhuset har Maja denne fredag morgen sat et lille bord med en fin dug på. Her har hun både kaffe, the og koffeinfri kaffe foruden mælk og sukker. Ved siden af står hendes behandlerbriks, klar til at fungere som et samtaleemne.

Maja har i noget tid haft lokaler i iværksætterhuset i Lejre til sin klinik »Roskilde Kropsterapi«, men grundet Corona har det ikke været nemt at gøre opmærksom på sig selv. Og da CakeCreations flyttede til Osted og savnet til kagemagerens kaffe blev for stor, fik Maja ideen om at gøre noget selv.

- Jeg tænkte, at så måtte jeg tage sagen i egen hånd, og samtidig kan jeg gøre opmærksom på mig selv og på huset, fortæller Maja om hendes morgenkaffebiks og uddyber:

- Jeg kommer nok ikke til at gøre det fast, og fremover vil det nok koste en lille skilling. Men jeg regner med, at jeg fredage i august, september og lidt ind i oktober - ti fredage i alt - vil stå her og gøre mit for at glæde fredagspendlerne.

Selv har Maja til huse inde i iværksætterhuset onsdag til fredag, hvor hun fungerer som psykomotorisk terapeut, det, man i gamle dage kaldte afspændingspædagog. Her hjælper hun, baseret på anatomi og psykologi, gennem samtaler og kropsterapi hjælper sine klienter.

Maja Bruun forklarer, at hendes behandlinger især er gavnlige for folk, der har symptomer på stress eller lignende.

- Det kan være, det har været en trykkende periode på arbejdet, man har ondt i hovedet eller ryggen eller har noget i privaten, der presser en. Så kan det her hjælpe, forklarer hun.

Selv er hun uddannet i 2000, men tog først springet til at blive selvstændig sidste år. Hun har i stedet arbejdet både på psykiatriske afdelinger på sygehuse, som behandler i andre klinikker, som underviser og med telefonrådgivning.

Da Maja Bruun, der bor i Osted med sin kæreste, følte, hun havde opbygget nok erfaring, kom lysten til at starte som selvstændig. Noget, hun nok inderst inde altid har vidst, hun skulle.

- Jeg har nok altid været på vej i den her retning, men blot haft brug for livserfaringen først. Jeg elsker at hjælpe andre, og jeg elsker at arbejde med kroppen, fortæller hun og uddyber:

- Som menneske er jeg også typen, der elsker at bevæge mig. Jeg elsker at danse. Hvis kroppen har det godt, så støtter det sindet. Og det er det, jeg gerne vil hjælpe andre til at opnå.

Man kan læse mere om Maja og hendes klinik på www.roskildekropsterapi.dk.