Pc'ere stjålet på rådhus

Under et indbrud på rådhuset i Allerslev er der stjålet en række pc'ere.

Det kan konstateres, at et vindue til IT-afdelingen er aflistet, og der er spor efter færden i IT-afdelingen, hvor kontorlokaler er opbrudt. Det er oplyst, at to pc'ere er stjålet fra 1. salen. Men da politiets døgnrapport blev skrevet, var der endnu intet overblik over hvor mange computere, der er stjålet.