Pavilloner til børnepasning opstilles akut

Sådan formulerede formanden for Udvalg for Børn og Ungdom, Thomas Bisgaard (R) i går, at det er nødvendigt for politikerne i Lejre at gribe ind her og nu. En enig kommunalbestyrelse besluttede således tirsdag aften at opstille pavilloner tre steder, hvor småbørn kan passes.