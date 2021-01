Tina Mandrup, ordfører i Venstre i Lejre: - Forældrene skal selvfølgelig have hvad de betaler for - ellers må de have pengene tilbage. Privatfoto

Pasning: Venstre vil tilbagebetale forældre

Venstre i Lejre Kommune vil tilbagebetale forældre for den manglende pasning i for bindelse med Covid-19 lukningen, ligesom man har gjort i Køge Kommune.

- Forældrene skal selvfølgelig have hvad de betaler for - ellers må de have pengene tilbage, udtaler Tina Mandrup, ordfører for Venstre i kommunalbestyrelsen.

- Tillige er det ganske uhensigtsmæssigt, at forældre skal jonglere mellem ind- og udmeldelser, hvis de, rimeligt nok - ikke ønsker at betale for pasning, som de ikke får. Derudover giver dette en usikkerhed hos børnene. Endelig giver det unødvendigt bøvl for pædagogerne og ledelserne med planlægning og håndtering af ind- og udmeldte børn, skriver Tina Mandrup i et læserindlæg i Dagbladet Roskilde.