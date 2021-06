Se billedserie Beredskabschef Niels Rasmussen (i midten) priste det gode samarbejde med tillidsrepræsentanterne, han havde i halvåret inden Lejre Brandvæsen blev genoprettet ved årsskiftet. Foto: Lasse Christiansen

Parole: I har fået fod under eget bord!

Lejre - 22. juni 2021 kl. 11:44 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

Nytårsparole! Ja, den plejer at blive holdt på brandstationerne rundt om i landet omkring nytårstid. Det var dog ikke tilfældet mandag aften, hvor beredskabschef i Lejre Brandvæsen, Niels Rasmussen, havde indkaldt til nytårsparole på Hvalsø brandstation.

Som borgmester Carsten Rasmussen (S) sagde, så er det jo ikke så tit, at man kan holde nytårsparole i skjorteærmer, mens folk i området er i gang med at forberede sankthansbål. Men tiden har jo også været alt andet end almindelig.

Som bekendt trådte Lejre Kommune ud af Vestsjællands Brandvæsen ved årsskiftet og genoprettede sit eget brandvæsen. Beredskabschef Niels Rasmussen blev ansat den 1. juni 2020 - det vil sige over et halvt år forinden, og han priste under parolen i aftes det frugtbare samarbejde, han havde i det halve år med de to tillidsrepræsentanter fra Hvalsø og Kirke Hyllinge stationerne.

Borgmester Carsten Rasmussen lagde i sin tale vægt på, hvorfor Lejre meldte sig ud af Vestsjællands Brandvæsen:

- Fordi vi havde en klippefast tro på, at I ville kunne løse jeres opgaver nøjagtigt lige så tilfredsstillende, som I altid har gjort. Bare for færre penge. Og efter knap et halvt år på egne ben må jeg stolt konkludere: I har i den grad levet op til tiltroen. I har gjort det fremragende, sagde borgmesteren.

- Først og fremmest har I fået fod under eget bord med etableringen af vores helt eget Lejre Brandvæsen! I er endnu et eksempel på, at vi her i Lejre Kommune sætter pris på at gøre tingene på vores egen måde. Og at vi går højt op i at sikre den lokale forankring i alt, hvad vi gør, fastslog borgmesteren i sin tale til brandfolkene fra Hvalsø og Kirke Hyllinge.

