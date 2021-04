Parkeringspladser flyttes ind i sansehave

Det besluttede politikerne i forbindelse med, at der bygges et nyt stort børnehus nordøst for området - de nye pladser skulle være supplement til Bøgebakken.

Men sådan bliver det ikke. Det har nemlig vist sig, at forsyningsselskabet FORS planlægger et regnvandsbassin lige præcis der, og det betyder, at det er blevet nødvendigt at finde en ny placering til p-pladser. Det er politikerne så blevet enige om - og det bliver det grønne område mellem hovedindgangen og hovedadgangsvejen.