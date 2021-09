Par varetægtsfængslet for kassedyk

Arkivfoto

Lejre - 10. september 2021 kl. 10:42

En politiassistent genkendte to gamle kendinge, da han læste et signalement af et par, der var efterlyst i forbindelse med to sager om såkaldt kassedyk. Det har nu ledt til varetægtsfængsling af de to mistænkte personer.

De to kassedyk, parret var efterlyst for, fandt sted den 4. august. Først i Gørlev, Kalundborg og senere samme dag i Gevninge, Lejre, hvor de om aftenen indfandt sig i en dagligvarebutik, hvor kvinden afledte personalets opmærksomhed, mens manden tog et mindre kontantbeløb fra kasseapparatet, inden de begge forlod butikken.

Den 5. august efterlyste politiet en mand og en kvinde, som stod bag to kassedyk den 4. august 2021, og det var, da politiassistenten læste denne døgnrapport med efterlysning og signalement, at han kunne genkende de to gerningspersoner fra et sagskompleks fra 2017, hvor de to begik cirka 100 kassedyk over hele landet med præcis samme fremgangsmåde.

Politiassistenten så videoovervågningen fra de to butikker og kunne genkende parret.

En kort intens efterforskning påviste, at parret har begået i alt 11 kassedyk på Sjælland på forholdsvis kort tid, hvor de benyttede ens fremgangsmåde, idet manden hver gang stjal fra kassen, mens kvinden afledte kasseekspedienten.

Den 31-årige gerningskvinde fra Københavnsområdet blev den 31. august anholdt og varetægtsfængslet frem til den 23. september.

Den 47-årge gerningsmand, ligeledes fra Københavnsområdet, blev eftersøgt og han meldte sig selv på Politigården i Roskilde onsdag aften i denne uge, hvorefter han torsdag blev fremstillet ved Retten i Roskilde. Han er ligeledes blevet varetægtsfængslet indtil den 23. september.