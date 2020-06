Brandfolk i fuld gang med at få slukket brand i bilen på Holbækmotorvejen i aftes efter 21.30 torsdag aften. Imens satte en hundepatrulje efter den bortløbne fører. Privatfoto

Påvirket mand stak af fra brændende bil

Det var ikke så mærkeligt, at førersædet var tomt, da brandfolkene fra Vestsjællands Brandvæsen ankom i aftes efter 21.30 til en brændende bil på Holbækmotorvejen. Føreren var nemlig stukket af, skriver DAGBLADET Roskilde fredag.

Det skete, da en anden bilist standsede for at hjælpe manden. Føreren i den brændende bil syntes åbenbart ikke, det var så godt, og løb sin vej ind over marken. Hvorefter politiet blev tilkaldt.