Påsken er sæsonstart i Sagnlandet

- Folk i midten af 1800-tallet levede et nøjsomt liv, men ved højtiderne tillod man sig at gøre lidt ekstra ud af det. Man fik lidt ekstra godt at spise, og friske æg var i høj grad betragtet som luksus. Højtiden betød også et tiltrængt brud med den daglige trummerum, en pause fra det daglige hårde arbejde. Man tog sig tid til at lege og have det sjovt. Det er den samme slags lege, vi indbyder Sagnlandet Lejrs gæster til at deltage i, for at give dem et indblik i livet i de rigtig gamle dage, siger Lotte Rask.