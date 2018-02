I det brunt farvede areal sydvest for selve Hyllegården er det planen, at Sjællandsk Muld skal bygge deres vision om fremtidens landsby, med 35 boliger. Sjællandsk Mulds materiale

På vej med vision om fremtidens landsby

Lejre - 03. februar 2018

Foreningen Sjællandsk Muld, der tæller 100 medlemmer, planlægger at bygge en alternativ landsby med 35 huse af forskellige størrelse i Hyllegårds-udstykningen, skriver DAGBLADET Roskilde lørdag.

I snart tre år har Sjællandsk Muld eksisteret - en forening som satser på et bæredygtigt bofællesskab, der forener moderne liv med ambitiøse, bæredygtige løsninger. Foreningen har udvalgt Hyllegårdens store udstykning vest for Hvalsø som det ideelle sted at danne rammen om bofællesskabet.

Mange diskussioner er gået forud, men nu begynder visionen om boliger på Hyldegårdens store område at gå ind i en mere konkret fase. Ideen går ud på at etablere bofællesskabet med 28 ejerboliger og syv lejeboliger på et 2,1 hektar stort område, lige sydvest for selve Hyllegården. Tilknyttet skal være ca. to hektar landbrugsjord med dyr og egen dyrkning af grøntsager.

De fleste boliger vil blive opført af en entreprenør, men der vil også blive mulighed for selvbyg, eller at få andre håndværkere til at bygge ens drømmehus. Materialerne til byggeriet skal være økologiske og bæredygtige. Der skal også bygges et fælleshus med storkøkken, festsal og gæsteværelser.

