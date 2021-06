Se billedserie Beboerne i Skov-Hastrup nyder godt af det lille gadekær, som både danner rammerne om fester og de månedlige fællesmiddage. Torsdag var Lejre Kommunes borgmester en tur forbi den lille by. Foto: Ea Lykke Schausen Foto: Ea Lykke Schausen

På tur med Vores Sted-vognen: Borgmester tog pulsen på landsby

Samvær, natur og fantastiske hjem er kodeordene for den lille landsby, der nu oplever mere turisme end nogensinde før.

Lejre - 11. juni 2021 kl. 19:05 Af Ea Lykke Schausen Kontakt redaktionen

Midt mellem to bugt på den smalle vej ligger et fint gadekær. Et lille fortov og det skinnende vand er kun lige adskilt af en stribe grønt græs og nogle høje siv. Store træer skaber flere områder med skygge, men den skinnende sommersol når stadig gadekæret og skaber dansende glitter på vandoverfladen. To frøer har en ophedet samtale, der skærer gennem luften og næsten overdøver de afslappede stemmer, der kommer fra de tre mennesker, der har indtaget et af de mange borde på græsset på den anden side af kæret.

- Nogle steder i kommunen skal vi ligefrem ud og undersøge bestanden af frøer. Det er i hvert fald ikke tilfældet her, lyder det fra Carsten Rasmussen (S), borgmester i Lejre Kommune, mens han med et smil på læben kigger ud over gadekæret, der danner midtpunktet for Skov-Hastrup.

Byens samlingspunkt Borgmesteren er torsdag eftermiddag taget til den lille by, der ved sidste tælling talte 58 beboere. Han er afsted med Vores Sted-vognen og sidder i den smukke natur og snakker med bylaugets to repræsentanter, Marie Louise Pedersen og Peter Solkær.

- Hvorfor vælger man at flytte hertil, lyder det nysgerrigt fra borgmesteren.

- Naturen. Og det perfekte hus, lyder svaret prompte fra Peter Solkær, der har boet i byen siden 2007.

- Lige nu oplever vi faktisk et stort udskift i beboere. Og de fleste tilflyttere vælger byen netop for byen. Jeg tror ikke, at de 58 beboere kan være rigtigt. Jeg vil gætte på, vi er godt 100 nu.

Skov Hastrup-beboerne nævner også gadekæret. Byens hjerte og samlingspunkt.

- Vi prøver virkelig at holde det fint her. Vi bruger det meget, lyder det fra Marie Louise Pedersen, der fortsætter med at fortælle, hvordan de både har juletræstænding med æbleskiver og gløgg og Halloween-aften ved gadekæret. Og selvfølgelig de månedlige fællesspisninger, hvor godt 40 af byens beboere som hovedregel deltager.

- Gadekæret er virkelig et samlingspunkt, medgiver Peter Solkær.

En opdatering De tre snakker om løst og fast om Skov-Hastrup. De kommer ind på, hvordan det var svært at samle opbakning til fibernet. Om den glædelige nyhed, at der nu kommer nye borde til gadekæret. Og om muligheden for at søge tilskud fra kommunen til et forsamlingshus.

De snakker videre om, hvordan nogle beboere mener, bussen kører lidt for stærkt gennem byen. Og om den store forskel for byens turisme, Skjoldungestien har gjort.

- Vi har jo fået en helt ny type trafik i byen. Vandrere. De kommer og holder et lille hvil ved gadekæret, inden de går videre. Jeg vil ikke sige, turismen er blevet voldsom, men vi kan virkelig mærke, at der kommer flere gennem byen nu, fortæller Peter Solkær.

- Det er virkelig skægt, hvordan en sti kan have den indvirkning på en by, svarer Carsten Rasmussen, kort inden endnu flere Skov-Hastrup-borgere støder til.

Bare en elefant Helen Larsen, Mette Fisker og Miriam Skjerning tager alle plads rundt om bordet. Tre-årige Frigg og lillesøster Runa på et år sidder ved et andet bord og nyder et mellemmåltid.

- Vi så, at Vores Sted-vognen ville være her i dag, og så tænkte vi, vi lige ville hilse på, siger Miriam Skjerning, inden hun takker ja til en kop kaffe.

I mellemtiden er lille Frigg listet hen til de voksnes bord. Hun spørger, hvem Carsten Rasmussen er.

- Borgmester? Ok. Jeg har en elefant. Den har ikke noget navn, for den er bare en elefant, konkluderer Frigg, inden hun igen trisser hen til lillesøster og lader de voksne snakke videre.