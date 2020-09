På svampejagt i Bidstrupskovene

Turen er arrangeret af Dansk Vandrelaug Roskilde og Vestsjælland i fællesskab, og der er et maksimum antal deltagere på 15. Tilmelding kan kun foregå ved at sende en SMS (eller ringe) til turleder Dorte Vistrup Madsen på 6128 2451. Pris for ikke-medlemmer: 50,- kr. Gratis for medlemmer.