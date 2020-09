Lene Kierkegaard (th.) fra Vester Såby planlægger at starte produktion af æblecider med sin mand Anders. Det fik hun en snak med borgmesteren om. Foto: Agnete Vistar

På roadtrip til ny landsby: Trafik og æblecider

Og trafikken er et emne, der kommer op, hver eneste gang Vores Sted-vognen med borgmester Carsten Rasmussen (S) gør holdt i én af Lejres mange landsbyer.

Flere af beboerne fra Vester Såby, der kiggede forbi, gjorde opmærksom på, at der bliver kørt for stærkt på Åkandevej og ikke mindst på Blakledsvej, der skærer byen igennem i to halvdele - med parcelhuskvarteret mod vest og den gamle bydel mod øst.