De to folketingspolitikere i midten Mette Gjerskov (S) og Jacob Jensen (V), er her flankeret af formanden for nationalparkens bestyrelse, Lars Vedsmand, og næstformanden Jan Eriksen (th).Foto: Agnete Vistar

På besøg for at få den gode naturhistorie

Når man er ved at line op til en ambitiøs natur- og biodiversitetspakke, der skal lanceres næste år på Christiansborg, er Nationalpark Skjoldungernes Land et oplagt sted at få inspiration.

Og det er baggrunden for, at to lokale folketings-politikere fra henholdsvis Socialdemokratiet og Venstre - Mette Gjerskov og Jacob Jensen - netop har været på besøg på Ledreborg, hvor nationalparkens domicil ligger. Begge er miljøordførere for deres parti, og ud over at møde medarbejderne hos nationalparken mødte de også formanden og næstformanden for nationalparkens bestyrelse, Lars Vedsmand og Jan Eriksen.