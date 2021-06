Se billedserie Det bliver ikke tæt op ad den idylliske landsby Torkilstrup, at der bliver lagt et stort område-arresthus med 200 arbejdspladser. Privatfoto

Politikere enige: Nej tak til mega arresthus

Lejre - 17. juni 2021

Som ventet var der enighed over hele linien onsdag aften, da politikerne i Lejre Kommunes økonomiudvalg afviste muligheden for at lægge et stort område-arresthus tæt op ad landsbyen Torkilstrup.

- Det er simpelthen ikke en hensigtsmæssig placering. Og vi forsøger ikke at finde flere arealer, siger formanden for udvalget, borgmester Carsten Rasmussen (S).

De oprørte beboere i Torkilstrup kan dermed ånde lettet op.

Justitsministeriet har anmodet Lejre og otte andre kommuner på Sjælland om at udpege mulige placeringer til et nyt områdearresthus. Kriminalforsorgen søger en grund på 20-25 hektar til det store arresthus, som i givet fald ville omfatte 200 arbejdspladser, og som skal være centralt placeret i forhold til det sjællandske motorvejsnet.

Men med Lejres nej i aftes har nu otte af de ni kommuner afvist, at det er muligt at finde et område til så stort et byggeprojekt. Den niende er Solrød Kommune:

- Og uden at jeg skal blande mig i Solrøds beslutninger, er det nok usandsynligt, at de med et betydeligt mindre areal end Lejre og lige så mange indbyggere kan finde en bar mark til så stort et projekt, siger Carsten Rasmussen.

- Vi har sagt nej til området ved Torkilstrup primært på grund af landskabet - et stort område-arresthus ville være meget dominerende. Samtidigt ligger området meget tæt på Torkilstrup landsby, siger borgmesteren.

Han beretter, at det har været problematisk, at der ikke fulgte visualiseringer med fra ministeriet af, hvordan et arresthus i den størrelse og med de ydre hegn vil se ud. Det ligger dog fast, at der vil blive rejst en seks meter høj mur om selve byggeriet.

Og hvis det i givet fald kommer til at se ud som det nye, moderne Storstrøm Fængsel ved motorvejen på det nordlige Falster, kan arresthuset bestemt ikke betegnes som en skønhed.

- Vi kan ikke finde flere placeringer her i Lejre, hvor det i øvrigt også er svært på grund af de værdifulde landskaber og omfattende fredninger at finde så stort et areal. Samtidigt er kravet, at det skal ligge tæt på færdselsforbindelser, siger Carsten Rasmussen.

Kommunen har allerede studeret et sted, som kunne have været udpeget, nemlig arealet mellem Hovedvejen, Gammelgårdsvej og jernbanen øst for Glim, syd for Roskildehjemmet. Samme sted, hvor det tidligere har været på tale for Ørsted at lægge et stort biogasanlæg, hvilket dog ikke blev til noget.

Politikerne i Lejre vurderede i april i år, at dette område er uegnet som sæde for arresthuset, fordi der kan komme infrastruktur-planer i fremtiden, som lægger beslag på nye trafikforbindelser netop der. Så forvaltningen blev bedt om at finde alternative placeringer.