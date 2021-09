Se billedserie Hygge ved bænkene under Lejre Høstfestival, som var særdeles velbesøgt lørdag. Foto: Agnete Vistar

Over tusind strømmede til høstfestival - se alle billederne

Lejre - 12. september 2021 kl. 07:53 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

Lejre Høstfestival trak over tusind mennesker i lørdags, og der var noget for enhver, med masser af underholdning, debatter og 34 boder.

Det var svært at få øje på det gladeste ansigt blandt de over tusinde, der besøgte Lejre Høstfestival i og omkring Domus Felix i lørdags. For humøret var højt hos alle, smilene strålede overalt, og hvis ikke man smilte, var det fordi man var koncentreret om at spise, lytte til indslag undervejs eller var i dialog med andre om interessante emner.

Men måske det aller gladeste ansigt kunne observeres hos Kirsten Løffler Reich, én af de ildsjæle, der hvert år lægger talrige planlægningstimer ind i begivenheden. For der er ingen tvivl om, at Lejre Høstfestival nu er tilbage til sine velmagtsdage.

- Det er jo helt fantastisk. Så skønt! Folk strømmer til, og de siger, de har glædet sig. Op til det sidste var vi usikre på corona-restriktionerne - vi har ikke turdet håbe...Men nu er vi tilbage, siger Kirsten Løffler Reich.

Formand for foreningen Lejre Høstfestival er Eva Sønderstrup-Andersen, kendt for de økologiske grøntsager fra Assers Mølle, der anvendes af Michelin-restauranter i København. Hendes glæde var heller ikke til at tage fejl af:

- Det er så dejligt, at vi igen kan være så mange sammen. Sidste år gennemførte vi med et reduceret program, men vi vil jo helst være sammen sådan her og mærke stemningen, sagde hun.

Der var gadeteater, musik, ponyridning og 34 boder kunsthåndværk og lokale økologiske produkter - samt holdninger. For de politiske partier i lejre havde også deres boder her i valgåret, og de var velbesøgt - her udspandt sig mange politiske dialoger med de mange festivalgæster.

Ligesom der var fyldt i Domus Felix under paneldebatten om boligudbygningen i og omkring Lejre by.

Se mere i Dagbladet Roskilde mandag.