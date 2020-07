Over en million til forbedring af syv vandløb

Pengene går til at få restaureret Kornerup Å (to strækninger), Biløbet og Skovbækken (lige vest for Svogerslev), en strækning af Helligrenden (nord for Hvalsø; den løber ud i Lejre Vig); Tokkerup Å (mellem Osted og Lejre), og Langvad Å (øst for Lejre by).