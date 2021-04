Artiklen: Over 2000 pc'ere og iPads ud på skolerne

En ny leasingaftale betyder, at der kommer over 2000 pc'ere og iPads ud på skolerne de næste år.

8,4 millioner kroner koster det Lejre Kommune at sørge for IT-grej på de syv almindelige folkeskoler og Firkløverskolen. Det sker via en leasingaftale henover fire år, som politikerne lige har nikket til.