Mikael Ralf Larsen står i spidsen for et hold på i alt SF-otte kandidater til kommunalvalget i Lejre Kommune. PR-Foto Foto: GUA

Otte SF-kandidater klar til kommunalvalget

Lejre - 27. september 2021 kl. 08:38 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

SF's borgmesterkandidat i Lejre Kommune, Mikael Ralf Larsen suppleres af syv kandidater ved kommunalvalget den 16. november, valgt af partiets medlemmer.

Mikael Ralf Larsen, som i dag sidder i kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget og er formand for udvalget for Social, Sundhed og Ældre, blev valgt som spidskandidat i oktober 2020. De syv partikammerater opstiller på en sideordnet liste.

Nummer to på listen er det nuværende medlem af kommunalbestyrelsen, Claus Jørgensen, som også er formand for udvalget for Kultur og Fritid.

- Jeg synes, at vi har fået lavet en liste, der er bredt sammensat med mennesker, der afspejler vores lokalsamfund, og som også er skarpe på ideer og holdninger til, hvordan vi kan gøre Lejre Kommune endnu bedre. Det er et stærkt hold, som jeg glæder mig meget til at føre valgkamp for, siger Christian Plank, formand for SF Lejre, i en pressemeddelelse.

- Lejre kommune skal tilbage på øverst på tronen som Danmarks grønne flagskib. Vi må ikke miste momentum på den grønne dagsorden. Vi står i en klimakrise der skal handles på og ikke kun snakkes om. SF har vist handling ved eksempelvis at gå forrest i en ambitiøs udskiftning af den kommunale bilpark og som forslagsstiller på »Vild med Vilje«, som bredt sig ud over kommunen som en steppebrand, siger spidskandidaten.

- Derudover vi har tidligere vist, at den grønne profil fungerer som et stærkt brand, som profilerer Lejre på en positiv måde og derfor også fungerer som en aktiv del af en erhvervspolitik. Hvem husker for eksempel ikke »Lejre - den økologiske kommune«, som SF var partiet bag siger Mikael Ralf Larsen.

Han nævner også, at partiet har stor opmærksomhed på den borgernære velfærd.

- På børneområdet har vi allerede sikret minimumsnormeringer, og i de igangværende budgetforhandlinger kræver vi penge til et løft af folkeskolerne. På ældreområdet har vi mange nye tidssvarende plejeboliger på vej og bedre mad på vores plejecentre.

- Vi vil kæmpe for at styrke den borgernære velfærd, så vi som forældre og pårørende skal sikre, at vi er trygge, når vi afleverer vores børn i dagtilbud og skole. At vi som pårørende kan sende vores partner, forælder mv. på plejecenter, siger Mikael Ralf Larsen.

SF-kandidatholdet er udover Mikael Ralf Larsen følgende:

2. Claus Jørgensen, 3. Susanne Borup, 4. Irene Porse, 5. Knud Emil Larsen, 6. Kristian Isbrand, 7. Villy Hauritz, 8. Anders Bredsdorff.