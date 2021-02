Se billedserie Sara Wondie lykkedes med at få stemmer nok til et forslag om bedre normering i daginstitutionerne i Lejre. Og det er det eneste borgerforslag, som lykkedes med at blive bragt op i kommunalbestyrelsen. Arkivfoto: Agnete Vistar

Send til din ven. X Artiklen: Ordning fortsætter - borgerne kan fortsat stille forslag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ordning fortsætter - borgerne kan fortsat stille forslag

Lejre - 19. februar 2021 kl. 08:32 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

Det to-årige pilotprojekt «Stil dit forslag« fortsætter. Fremover skal Lejres borgere »kun« mønstre 500 stemmer for at få et borgerforslag op i kommunalbestyrelsen til politisk behandling.

Tidligere var det 650 stemmer, som var krævet. Dette antal har sin baggrund i, at der skal 650 stemmer til et mandat i Lejres kommunalbestyrelse. Forslaget om borgerforslag opstod i øvrigt i det daværende kernevelfærdsudvalg.

I de to år, der er gået, har kun et eneste forslag samlet stemmer nok til at blive behandlet hos politikerne, nemlig forslaget »Flere voksne til vores børn i dagtilbud«. Det blev stillet af Sarah Wondie fra Hvalsø og opnåede opbakning fra 753 borgere; rigeligt til at blive behandlet af politikerne. Selv om det dengang (i 2019) ikke førte til noget.

Politikerne på kommunalbestyrelsesmødet tidligere på ugen var ikke enige, da det blev besluttet, at ordningen med borgerforslag skulle fortsætte. SF foreslog at nedsætte antallet af stemmer til 500, hvilket et flertal gik med til. S, SF, K, R og EL samt DF stemte for at fortsætte ordningen, mens V undlod at stemme, og løsgænger Erik Holst stemte imod.

Langt de fleste borgerforslag har handlet om trafik og trafiksikkerhed. Borgmester Carsten Rasmussen nævnte, at mange forslag ikke har trukket nok stemmer, fordi de har været af meget lokal karakter.

- Og det er ikke det, der trækker i en hel kommune. I min optik skal borgerforslagene være af generel betydning for hele kommunen - det er der, man kan samle underskrifter, sagde borgmesteren, der nævnte, at forslagene ikke bare negligeres - flere er kommet med i drøftelser i en anden sammenhæng, såsom forslaget om Hornsherredvej.