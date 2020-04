Oplever eksplosiv stigning i salget

Danmarks største producent af stationære gamingcomputere ligger i Osted. MM Vision har måttet lukke ned for deres fysiske butik under coronaepidemien, men oplever en stor stigning i onlinesalg af deres computere. Det skriver DAGBLADET Roskilde lørdag.

På Alfarvejen i Osted ligger MM Vision. Selve butikken holder lukket som følge af coronakrisen, men online er det en helt anden historie. Her har man nemlig oplevet en stor stigning i salget af computere, der er så stor, at medarbejdere har måttet arbejde ekstra for at følge med.

- Det går rigtigt fint hos os, hvor vi heldigvis har fået rigtig travlt i vores webshop. Vi har oplevet en eksplosiv stigning i vores salg via nettet. Et eller andet sted, så er mange, der er tvunget til at holde sig hjemme eller delvist hjemme, og så er en computer altså bare god underholdning for hele familien, unge som gamle. Det er helt klart noget, som vi har kunnet se, lige siden Danmark begyndte at lukke ned, siger Martin Persson, der er salgs- og marketingschef i MM Vision.