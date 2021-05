Oplev nationalparkens mørke sider

Nat i naturen er et landsdækkende arrangement, hvor en lang række foreninger, naturcentre, museer, naturformidlere, nationalparker, mm. inviterer danskerne udenfor til en nat i det fri sammen med venner og familie.

Den landsdækkende mørkedag er en del af Friluftsrådets projekt "Vores Natur", som gennem det seneste år har organiseret landsdækkende indsatser for at få flere mennesker ud at opleve den danske natur.