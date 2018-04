Oplæg: Busdriften ændres ikke

Det vil koste i alt 650.000 kroner at ændre på buslinjerne 207 og 236 næste år. Og oplægget fra Lejres embedsfolk er, at der ikke skal ske ændringer, skriver DAGBLADET Roskilde fredag.

At de to forslag er i spil, skyldes naturligvis, at der er et behov for dem. Men politikerne skal både afveje økonomi og servicen for de nuværende passagerer mod dette behov.