Sådan kommer fremtiden til at se ud for Kroggård, der ligger på Gershøjvej 2 (ved hjørnet til Hornsherredvej). Lejre Kommunes materiale

Op mod 44 boliger på vej i landsby

De to gårde ligger lige over for hinanden i starten af Gershøjvej i Sæby. Især Kroggård (den sydlige af dem) er meget synlig som hjørnegård mellem Hornsherredvej og Gershøjvej.

Uafhængigt af hinanden har ejerne af de to gårde barslet med projekter for ejendommene: Gershøjvej 2 skal ifølge planen rives ned, så der kan opføres en ny stor firlænget gård. Og på Gershøjvej 6 skal der efter planen indrettes lejligheder i de overflødiggjorte landbrugsbygninger, samt bygges en ny rækkehuslænge.

Planen for Gershøjvej 2 - Kroggård - går ud på at indrette 28 senior-egnede boliger på den nyopførte firlængede gård.

Planen ser anderledes ud for Gershøjvej 6 - Duekærgård. Her er det hensigten at renovere to overflødiggjorte landbrugsbygninger og indrette 10-12 attraktive lejligheder i dem. Desuden bygge en ny længe med seks rækkehuse.