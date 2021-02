Artiklen: Onlineundervisning er blevet et hit på Avnstrup

Hver enkelt elev mødte sammen med forældrene op i et undervisningslokale på Center Avnstrup. Her sad elevens egen lærer klar til at give en konkret, individuel vejledning til både elev og forældre, før tabletten blev udleveret. Det skete selvfølgelig med afstand og de nødvendige forholdsregler i forhold til Covid-19.