Områdefornyelse og kloakering laves ikke samtidigt

Lejre - 17. december 2019 kl. 08:50

Der vil gå år, før separatkloakeringen går i gang i Hovedgaden i Hvalsø. Og så længe kan områdefornyelsen ikke vente, skriver DAGBLADET Roskilde tirsdag.

Det står derfor nu klart, at der ikke kan skabes nogen fordele ved at samtænke planerne for separatkloakering af Hvalsø by og områdefornyelsen af Hovedgaden og det planlagte Kulturstrøget i samme tidsrum.

Det har ellers været hensigten, så man undgår at grave op og anlægge flere gange, og FORS A/S og kommunen har et stykke tid arbejdet på at undersøge mulighederne for synergier mellem disse anlæg.

Men tidsmæssigt er det ikke længere muligt for Fors A/S at blive færdig med kloakeringen til sidste frist for byudviklings-projektets anlæg.

Det betyder, at områdefornyelsen nu kan fortsætte og færdiggøres i 2021 som planlagt. Alt mens tidsplanen for separat-kloakeringen afventer et arbejde, der er sat i gang, og som skal lede frem til en ny investeringsplan i Lejre Kommunes spildevandsplan.

Der vil komme en række større investeringer for Lejre Spildevand A/S i årene fremover. Forvaltningen i Lejre Kommune oplyser, at det formentlig vil være bedst at starte separatkloakeringen i Hvalsø nedefra ved renseanlægget. Og det betyder, at der sandsynligvis vil gå flere år fra, at områdefornyelsen er gjort færdig i bymidten, til der skal separatkloakeres samme sted.