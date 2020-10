Ældrecentret Ammershøjparken har indhentet tilbud på en elektronisk sikring, der kan forhindre demente beboere i at vandre væk, men det lader til, at byggeriet af de nye plejeboliger gør, at det bliver muligt at finde en billigere løsning, fordi der kommer hegn om udearealet. Foto: Agnete Vistar

Om igen: Sikring af demente kan gøres billigere

Lejre - 29. oktober 2020 kl. 11:17 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

En elektronisk sikring, der forhindrer demente beboere i at vandre væk fra deres bolig, kan efter alt at dømme gøres billigere, når de 24 nye plejeboliger ved Ældrecentret Ammershøjparken bygges.

Der er ganske vist indhentet tilbud på en løsning, og udbuddet blev vundet af firmaet Tunstalls system. Men politikerne i social, sundheds- og ældreudvalget i Lejre har givet forvaltningen grønt lys til at vælge en anden leverandør med et billigere system.

Ikke bruger for alarmer

Lige fra begyndelsen har der været fokus på behovet for at få en elektronisk demenssikring ved byggeriet. Og gerne én som den, der kendes fra Ældrecentret Bøgebakken.

Men demenskoordinator Trine Ehlers Andersen har set på sagen og peger på, at udearealet ved Ammershøjparkens nye plejeboliger bliver et sikret hegnet område, hvor beboerne frit kan bevæge sig. Og da der er sikkerhed for, at de ikke kan komme videre end hegnet tillader, bliver det ikke nødvendigt med en egentlig alarmerende demenssikring ved det udendørs område.

Ganske vist er der nogle få udfordrede beboer, som enten kan forcere hegnet eller åbne de særlige døråbnere ved udgangene. Men her kan der bruges GPS-sporing eller døralarmer. Dette bruges i forvejen på plejecentrene.

To grupper, som er involveret i planerne for byggeriet - arbejdsgruppen og styregruppen - mener derfor, at behovet for elektronisk demenssikring ikke er det samme som ved et byggeri, der ikke er hegnet. De vurderer, at der er behov for sikring i forbindelse med hovedindgangen og dørene fra de to afdelinger, der fører ud til et multirum, som er den eneste udgang, der fører udenfor byggeriets hegnede område.

Kræver ikke en app

Medarbejdere i kommunen har prøvet at studere markedet for digital demenssikring og har taget kontakt til nogle andre leverandører. En af dem løser på samme måde som Tunstall problemer ved hjælp af positionsmeldere og alarmarmbånd.

Men ifølge Lejres embedsfolk giver denne leverandørs system positionsmelderne besked direkte til valgte telefonnumre, og kræver ikke en særlig app samt opdateringer af denne eller telefonen for at modtage beskeden.

Den løsning har derfor samme kvalitet som den, der er anbefalet i forbindelse med udbudsmaterialet. Og så vil den være nemmere at opdatere og håndtere i hverdagen.

Politikerne har derfor nikket til, at kommunens embedsfolk undersøger andre konkrete - og billigere - løsninger end Tunstall. Også for ikke at overkompensere i valg af løsning ved et byggeri, der bliver hegnet ind.

