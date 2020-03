Se billedserie Egetræerne har endnu ikke løv på. Bekymring for væltede og knækkede træer findes hos nogle af naboerne. Især fordi man faktisk ikke længere kan komme til med de store maskiner. Foto: Agnete Vistar

Send til din ven. X Artiklen: Og træerne bliver ikke fældet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Og træerne bliver ikke fældet

Lejre - 31. marts 2020 kl. 08:39 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Både beboere på Lønspjæld og langs hovedstien mellem Sandbanken og Rødkildebanken i Lejre by har ønsket, at skyggende træer der fældes. Politikerne vil dog ikke fælde; kun beskære, skriver DAGBLADET Roskilde tirsdag.

Træer, hegn og udsyn - det er ofte sådanne sager, der afføder forskellige holdninger hos naboer. Når det gælder egetræerne i et bælte lige syd for Lønspjæld i Lejre er det nærmest fifty-fifty.

Igennem de seneste to-tre år har en række naboer henvendt sig med et ønske om at få træerne fældet. Grundejerne er generet af især skygge og bekymring for, at de 40 år gamle egetræer segner. Men omvendt er der stort set lige så mange naboer, der synes, at egetræerne er flotte og til glæde.

Også ved grænsen mellem grundejerforeningerne Rødkildebanken og Sandbanken er der ønske om at få fældet træer, dvs. langs hovedstien mellem de to grundejerforeninger. Samme problem her - træerne skygger og bladene falder ind i haverne.

Politikerne i teknik og miljøudvalget har set på de to sager, og de er endt med at beslutte, at egetræerne syd for Lønspjæld samt træerne Rødkildebanken og Sandbanken bevares og med års mellemrum beskæres.

Se også DAGBLADET Roskilde tirsdag.