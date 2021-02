Mere vild natur, blandt andet langs vejene, men også på andre kommunale arealer er noget, som et partnerskab med Vild med Vilje kan bane vejen for. Foto: Allan Nørregaard

Ønske: Vi vil være vild med vilje

Og nu står Lejre Kommune måske også på tærkslen til at blive partner. Marinus Bastian Meiner (SF) brugte sin initiativret til at få det op som et forslag i kommunalbestyrelsen forleden, og politikerne var enige om at få muligheden belyst af embedsfolkene, hvorefter sagen sendes videre til politikerne i teknik- og miljøudvalget.

- Jeg tror, at rigtig mange borgere vil glæde sig over udsigten til et partnerskab. Mange har nok fulgt med i DR's programserie, Giv os naturen tilbage, hvor Bonderøven hjælper Hjørring Kommune med at redde sommerfugle, bier og vilde planter. Indsatsen rettes både kommunalt og ud hos borgerne. Jeg synes, at serien var meget inspirerende, siger Marinus Bastian Meiner.