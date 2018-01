Økonomien ligger lunt i svinget

Der ser ud til fortsat at være styr på den økonomiske udvikling i Lejre Kommune. Det viser de tal fra det forventede regnskab for kommunen - tredje kvartal - som politikerne i den »gamle« kommunalbestyrelse kiggede på lige før jul, skriver DAGBLADET Roskilde onsdag.

Når de endelige tal for 2017 er gjort op, vil de med al sandsynlighed vise et mindreforbrug; det har politikerne tiltro til. Det forventede mindreforbrug er efter tredje kvartal udregnet til at blive ca. 16,8 mio. kroner i 2017, hvilket svarer til et forbrug på 1,497 mia. kroner.

Det samlede driftsresultat dækker over, at hovedparten af områderne forventer et mindreforbrug, men også at et mindre antal bevillinger har udfordringer. Der er åbenbart særligt en udfordring i forhold til områderne udlejningsejendomme, specialundervisning, aktivitetsbestemt medfinansiering samt på området dagpenge og forsørgelsesydelser.