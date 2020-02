Øko-plukselv plantage på vej - med crowdfunding

Et nyt økologisk projekt er i støbeskeen i Lejre. De to lokale Lejre-beboere, Johanne Schimming og Charlotte Riis vil samarbejde om at etablere en økologisk pluk-selv hindbærplantage i det 1000 kvadratmeter store drivhus på Hegnsholt i Lejre, skriver DAGBLADET Roskilde fredag.