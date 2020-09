Obo og orgel klæder hinanden i kirken

Koncerten vil både rumme velkendte klassiske værker og nye stykker for de to instrumenter. Demetrios Karamintzas er en virtuos på sit instrument og spiller også flere andre instrumenter, blandt andet engelskhorn.

Straks efter at have fået sin kandidatgrad fra The Julliard School of Music, New York, blev han 1. oboist ved symfoniorkesteret i Jerusalem, hvor han var i syv år. Demetrios spiller i dag freelance med forskellige orkestre i Europa, Nordamerika og Asien.