Se billedserie Allan Lionett (til venstre) og Lars Adler med noget af det fyrværkeri, som der i øjeblikket bliver solgt meget af ved KHIF?s fyrværkerisalg i Kirke Hyllinge. Foto: Britt Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: Nytårskrudtet sælger som aldrig før Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nytårskrudtet sælger som aldrig før

Lejre - 29. december 2020 kl. 17:18 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen

Det er helt normalt, at KHIF må bestille ekstra fyrværkeri, når de går i gang med salget. Men i år har bestillingen været større end normalt.

- Indtil videre har vi solgt for omkring 80.000 kroner. Det har været helt fantastisk, siger Allan Lionett fra KHIF og pointerer, at de aldrig har haft åbent før jul, men noget tyder på, at de mellem jul og nytår vil mindst få det samme salg, som de plejer.

Dermed bliver omsætningen i alt ekstra stor i år.

- Men det kræver meget bemanding. Næste år gør vi det ikke, siger Allan Lionett og forklarer, at måske skyldes det store salg, at butikker som eksempelvis Jem & Fix ikke har åbent.

Det er femte år. KHIF har fyrværkerisalg.

- Vi skiftede leverandør sidste år, og det har været rigtig godt. De er gode til at give os informationer og besked om ændringer, fortæller Allan Lionett og oplyser, at de bestiller fyrværkeri allerede i marts.

De ville have ventet med salget til den 27. december, som de plejer.

- Du må ikke skyde af før, så hvorfor sælge det før, siger Allan Lionett.

Men da der opstod usikkerhed om, om de måtte sælge efter den 25. december, og de ikke ville brænde inde med fyrværkeri for en formue, så blev første salgsdato rykket til søndag den 20. december.

- Det var også mulighed for onlinesalg, men det kræver lidt mere, forklarer Allan Lionett.

Det har været lidt sværere at planlægge i år, da der kom nye regler nærmest dagligt.

Lige før jul kom meldingen dog, at fyrværkeri bliver sidestillet med dagligvarer.

Derfor kan KHIF fortsætte salget lige til den 31. december. Og det gør de.

KHIF har tidligere haft salgssted i hallens cafeteria, men det kunne ikke lade sig gøre i år, da cafeteriaet er covid-19 testcenter.

Så gode råd var dyre, men heldigvis har KHIF fået lov til at låne lokalerne hos Bilhuset Midtsjælland få hundrede meter fra hallen, hvor fyrværkeriet bliver udleveret på parkeringspladsen.

- Vi har oplevet mega opbakning, efter vi skrev på Facebook, at nu begyndte salget. Det er vildt lækkert, lyder det fra Allan Lionett.

I lokalet hos Bilhuset Midtsjælland kan man se det store udvalg af batterier og raketter.

Mange af kunderne vælger at købe et sortiment, hvor der er lidt af hvert. De fås i flere prisklasser.

Den årlige demonstationsaffyrring er aflyst pågrund af forsamlingsforbuddet.

Klarer økonomien

Normalt plejer frivillige fra KHIF at tjene gode penge ved blandt andet at være parkeringsvagter på Roskilde Dyrskue. De har også opgaver i forbindelse med Store Hestedag, og så plejer en oktoberfest i hallen at give overskud.

Ingen af disse ting er blevet til noget i år, så udover det medlemmerne betaler, får klubben kun ekstra indtægter fra juletræssalg og fyrværkerisalg.

- Det betyder ikke, at der er dårlig økonomi i klubben. Men det er da nogle ekstra penge, vi plejer at have, siger Allan Lionett og påpeger, at der også har været mindre at bruge penge på i år.

KHIF's fyrværkerisalg holdt pause i juledagene, men sælger videre hver dag til og med den 31. december. Tirsdag og onsdag er åbningstiden 10-18, mens den hedder 9-13 torsdag den 31. december.