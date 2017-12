Dyrlæge Charlotte Larsen med en af klinikkens hunde. Privatfoto

Nytår: Hjælp til bange hunde

Lejre - 30. december 2017 kl. 16:59 Af Rita Vestergård Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Alle slags hunde kan blive bange for fyrværkeriet nytårsaften og i dagene op til, så både hundeejere og dyrlæger arbejder på at mindske generne for de kære dyr, skriver DAGBLADET Roskilde lørdag.

- Alle slags hunde i alle aldre kan blive bange. Der er mange typer angst hos hunde. Nogle er især bange for høje lyde og andre for lysglimt. Nogle hunde er kun lidt ængstelige, mens andre er meget bange. Det spørger vi ind til for at vælge den rigtige behandling, fortæller dyrlæge Laila Stubkjær, indehaver af Dyreklinikken Centrum med klinikker i Kirke Hyllinge, Hvalsø og Holbæk.

- Vores førstevalg er midler med stoffer, der minder om hundemors mælk, der beroliger hunden, men det virker ikke på alle. Nogle hunde skal have noget andet hos en dyrlæge, fortæller Laila Stubkjær, hvis generelle råd at trække gardinerne for, så hunden ikke kan se lysglimt.

