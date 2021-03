Her i lavningen i Bulvad Enghave, hvor Johan Scheel står, skal landbrugsjorden omdannes til et minivådområde. Det mørke område er fra en prøvegravning. Foto: Agnete Vistar

Nyt vådområde skal gave naturen

Et nyt vådområde, til glæde for naturen og forskellige arter, er på vej i Lejre.

Minivådområdet skal dannes på et område sydvest for selve Ryegaards bygninger. Her findes en naturlig lavning i Bulvad Enghave.

Med en del gravearbejde dannes der tre små lavvandede bassiner, hvor vandet løber fra det første til det næste og videre til det tredje, hvorfra det via dræn løber ud i Isefjorden. Renset for næringsstoffer såsom fosfor, og dermed til gavn for Isefjordens miljø.