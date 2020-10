Jørgen Olsen, der er formand for Osted Idrætsforening og badminton, er i fuld sving med at få de sidste detaljer på plads inden starten. Her sammen med Gert Christensen fra PROPA i Roskilde. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Nyt tiltag skal give mænd med prostatakræft en pause i hverdagen

- Det gennemgående tema er, at det skal være sjovt. Det skal kunne give noget glæde, socialt samvær og lidt motion, hvor man kan komme væk hjemmefra en hverdag med alvorlig sygdom.

Sådan lyder den korte forklaring fra formanden for Osted Idrætsforening, Jørgen Olsen, når han fortæller om planerne for et helt nyt tiltag i Osted. Her skal der etableres et badmintonhold for mænd, der er ramt af prostatakræft. Et gratis initiativ, der skal give mere glæde og motion i hverdagen som kræftpatient.