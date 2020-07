Artiklen: Nyt samlingssted for kulturen

En lun sommeraften blev startskuddet for en række kulturarrangementer, hvor Ole Theill Knudsen byder borgere velkommen til kulturoplevelser i sin lade på Gundestedgård i Hvalsø. Laden er ryddet for maskiner og fejet, og der er sat en lille scene med bagtæppe og et par scenelamper op.