En oversigt over mulige placeringer af et helt nyt plejecenter i Hvalsø. Det er første gang, et sådant kort vises officielt. Der er dog slet ikke taget nogen beslutninger endnu. Lejre Kommunes materiale

Send til din ven. X Artiklen: Nyt plejehjem eller ej: Politikerne tager et pusterum Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nyt plejehjem eller ej: Politikerne tager et pusterum

Lejre - 17. april 2021 kl. 07:32 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

Indtil nu har det været givet, at der skal bygges et splinternyt stort plejecenter med 72 nye plejeboliger på bar mark, et eller andet sted i Hvalsø, som afløser for det nuværende plejecenter på Roskildevej.

Det er der sat 60,5 millioner kroner af til. Men lige nu er der time-out - politikerne tager et pusterum, mens der laves en grundig foranalyse.

For skal det nye store projekt føres ud i livet? Eller kunne man videreudvikle på det gamle center? Det spørgsmål er faktisk ikke afgjort endnu. Årsagen er, at der er kommet nye folk i kommunens administration - og de stiller spørgsmål til sagen.

- De nye folk udfordrer det mind-set, at vi skal bygge nyt på bar mark. De har spurgt, om vi nu også er helt sikre på, at nybyggeri på bar mark er den rigtige beslutning. Og nogle gange, når der kommer nye folk til og ser med friske øjne på et projekt, kan man lige vende skråen en gang, siger formand for social, sundheds- og ældreudvalget, Mikael Ralf Larsen (SF).

- Så vi vil have kvalificeret det grundlag i en foranalyse, hvor der bliver vejet for og imod. Det har vi afsat 200.000 kroner til. Jeg er virkelig spændt på resultatet, for i mit hoved var det jo et bar-mark projekt, vi skulle i gang med. At se på projektet med friske øjne er noget helt nyt; det er ikke noget, der har ligget gemt i en skuffe, siger Mikael Ralf Larsen.

- Det er et meget stort projekt, som vi ikke kan lave om, hvis det først er bygget. Det ville være rigtigt ærgerligt, hvis nogen kom om nogle år og sagde: hvorfor gjorde I dog ikke sådan...Når så mange penge er i spil, er det godt at sikre, at vi får grundligt belyst fordele og ulemper ved enten at bygge videre på Hvalsø Ældrecenter eller bygge nyt ude på en mark, understreger han.