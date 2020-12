Der var enkelte tilhørere, da borgmester Carsten Rasmussen (S) indviede det første af tre pitshop for cykler, som Lejre Kommune har investeret i. Foto: Jens Wollesen

Artiklen: Nyt pitshop skal få flere til at tage på cykeltur

Nyt pitshop skal få flere til at tage på cykeltur

Der er ikke noget mere ærgerligt end at få sin cykeltur ødelagt af eksempelvis en punktering. Men nu er der mulighed for at få styr på cyklen ved det nyt pitstop, som står i kanten af parkeringspladsen ved Lejre Museum på Orehøjvej.

Før jul blev pitstoppet indviet ved en lille seance, hvor borgmester Carsten Rasmussen (S) fik mulighed for at studere pitstoppet sammen med formand for Teknik og Miljø, Ivan Mott (EL). Sidstnævnte kom drønende på sin elektriske cykel.