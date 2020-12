Nyt logo og titel på brandbilerne på vej

Rolf Hegedys fra Agent Skilte i Hvalsø har fået opgaven med at sætte ny tekst på brandbilerne på stationerne i Hvalsø og Kirke Hyllinge, og det kommer til at ske lige op til nytår. Indtil da er brandstationerne jo en del af Vestsjællands Brandvæsen.

Men til ære for fotografen gik Rolf Hegedys i gang med at sætte et enkelt skilt op på en brandsprøjte onsdag eftermiddag på station Hvalsø på Horseager. Det skete sammen med deltidsbrandmand Bjarne Andersen. »Lejre Brandvæsen«, står der nu, og om et par uger står teksten på alle bilerne.