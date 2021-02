Se billedserie Etapeløb Lejre er et nyt løb, hvor der over seks måneder fra april-september er fem motionsløb. På den måde får deltagerne en ny oplevelse hver gang. Arkivfoto : Mie Neel Foto: Mie Neel

Nyt løb skal vise Lejre frem

Lejre - 10. februar 2021 kl. 06:25 Af Britt Nielsen

Selv om meget er lukket ned, og der er langt mellem begivenheder, som kan gennemføres, så er der flere, som ser lys ude i horisonten.

Lejre Live er hovedarrangør af Etapeløb Lejre, som er et nyt initiativ, hvor fem motionsløb vil finde sted fordelt over seks måneder fra april til september.

- Vi er oppe at køre. Det går fint med tilmeldingerne, siger Mathias Grip fra Lejre Live og røber, at der er solgt cirka en tredjedel af det antal, som der skal til for at få løbet til at køre rundt.

Med til at arrangere løbene er blandt andet KHIF løb og powerwalk, Gevninge Gymnastiks afdeling løb og Hvalsø Løbeklub.

- Vi har en af de mest garvede løbledere, så han har helt styr på alle de restriktioner, som vil være der til den tid, fortæller Mathias Grip og lover, at løbene vil være helt opdateret. så de kan gennemføres.

Det er Mathias Grip, som har fået idéen til etapeløbet.

- Jeg synes, der skal ske noget mere i Lejre. siger han og fortæller, at det var oplagt at tænke i retning af løb, da han selv har været involveret i planlægningen af flere løb, samt selv har været løber.

- Jeg synes, det passer godt til Lejre og naturen her. Og jeg undrer mig over, hvorfor det ikke er lavet før, lyder det fra Mathias Grip og uddyber:

- Vi har nationalparken, men det kan godt være lidt udefinerbart at besøge Lejre. Hvor skal man begyndte, og hvor skal man slutte. Hvad skal på listen? Efter alle fem løb kan deltagerne sige, at nu har jeg fået et indblik af Lejre, siger Mathias Grip.

Der vil desuden være medalje til deltagerne og masser af lodtrækningspræmier.

Hygge i højsædet Etapeløb Lejre læner sig op af andre etapeløb som eksempelvis Bornholm Rundt og i København, men hvor de er målrettet turister og finder sted over en uge, så er dette løb tænkt mere for de lokale.

Mathias Grip påpeger, at det formentlig ville være for voldsomt for lokalområdet, hvis de blev invaderet af løbere en hel uge.

I stedet foregår de fem løb henover et halvt år, og derfor kan løbene også bruges som træning til endnu længere løb.

- Vi har med vilje lagt fire ud af fem løb lørdag, så der er mulighed for at hygge sig med en fadøl bagefter, fortæller Mathias Grip og oplyser, at man kan deltage som gående helt i tråd med Bevæg dig for livet Lejre.

I målområdet vil der også være musik og publikumsvenlige zoner.

- Vi forventer ikke en vild tilmelding i år med corona og alt muligt, men hvis der kommer 150-200 det første år, så er det meget fint. Lige nu slår jeg et slag for at folk skal tilmelde sig som hold, siger Mathias Grip og fortæller, at hold kan bestå af tre, fire eller fem personer og skal være med til at skabe en nabo-dyst-stemning.

- Jeg håber, virksomhederne vil prioritere det som en personaleting, eller familierne vil bruge det som en udflugt, siger Mathias Grip og pointerer, at etapeløbet forventes at blive en tilbagevendende begivenhed.

Her er etaperne:

24. april - 7 km. - Kr. Hyllinge/Egholm

29. maj - 7,2 km. - Hvalsø/Bidstrupskovene

20. juni - 10 km. - Gevninge/Herslev/Kattinge/Kornerup

21. august - 8 km. - mere info følger

11. september - 10 km. - Lejre/Ledreborg Skov/Gl. Lejre