Nyansatte Tina Møller (tv.) og indehaver Lone Frandsen i indgangspartiet ved butikken Hos Lone. Her bliver der fremover mulighed for at købe blomster og meget andet i weekenden, uden for åbningstiden. Foto: Agnete Vistar

Nyt koncept: Betal som i en vejbod

Det store åbningsparti i butikken på Langetoften 2 er åbent for kunder uden for åbningstiden i weekenden og på helligdage. Her kan man studere et stort udvalg af blomster, dekorationer, sammenplantninger og gaveartikler. Og købe via MobilePay.