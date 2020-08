Nyt initiativ: Tag med på vandreture hver torsdag aften

Har man lyst til at gå ture sammen med andre i sit nærområde, så er der arrangeret gåture - for det meste i Ejby Ådal, men der vil også være andre udgangspunkter i Lejre Kommune.

Gruppen er blevet til i et samarbejde med Lejre Kommune, DGI og Nationalparken Skjoldungernes Land. Partnerskabet er et konkret initiativ, som skal bidrage til målsætningen for den fem-årige visionsaftale, som skal sikre, at flere borgere i kommunen bliver aktive.