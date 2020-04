Hovedgaden har længe trængt til et løft, og nu er en plan på vej. Arkivfoto: Hans Jørgen Johansen

Artiklen: Nyt forslag for Hovedgaden i spil

Planerne for forskønnelse af Hovedgaden i Hvalsø by er nu sendt i høring i fire uger. Og der er mange initiativer linet op i det reviderede forslag, skriver DAGBLADET Roskilde.

Det reviderede forslag bygger, ligesom det første forlsag, på ideen om at etablere en række fartdæmpende »grønne porte« i Hovedgaden. Asfalt-slidlaget fra rundkørsel til rundkørsel vil blive skiftet, så Hovedgaden fremstår ny og som en helhed. De to forløb med slidte SF-sten i Hovedgaden fjernes.

Ved indgangen til Skolevej skabes en ny pladsdannelse. Hensigten er, at Skolevej lukkes for bilkørsel permanent og omdannes til byrumsplads - vejen bliver en trafikåre gennem bymidten for bløde trafikanter, som gående, cyklister, handlende mv.