Arkivfoto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Nyt børnehus skal kunne rumme 100 børn

Lejre - 10. april 2021 kl. 19:36 Af Agnete Vistar Kontakt redaktionen

Ejby Børnehus bliver dyrere end først antaget for et par måneder siden. Men det er der god ræson i - børnehuset bliver nemlig større og skal kunne rumme 100 børn i alt.

I Budget 21 blev der afsat 20 millioner kroner til formålet, og det beløb hæves nu til knap 30 millioner kroner, eller rettere, 29,5 millioner kroner.

Thomas Bisgaard (R), formand for Udvalg for Børn og Ungdom, fortæller, at byggeriet skal stå klar til børn og personale midt i 2022.

- Vi skal i gang så hurtigt som muligt med byggeriet, og hensigten er, at spaden skal i jorden her i første halvår af 2021, på denne side af sommerferien, siger Thomas Bisgaard.

Nogle ting skal dog lige falde på plads, før næste store skridt tages frem mod virkeliggørelsen af børnehuset, og det ser politikerne i udvalget tirsdag.

Den nye daginstitution kommer til at ligge tæt ved Bramsnæsvigskolen på et kommunalt jordstykke på 9.300 kvadratmeter, der står klart til byggeri. Daginstitutionen skal fysisk erstatte to nedslidte børnehaver i Ejby, Hyllebjerget og Rollingen.

Et presserende spørgsmål skal afklares tirsdag, nemlig om den kommende institution skal være kommunal eller selvstændig. Da der er tale om sammenlægning af to daginstitutioner med forskellig organiseringsform, skal politikerne tage stilling til, hvilken organisationsform den nye institution skal have.

- Indstillingen er, at den nye kommende daginstitution skal drives af den selvejende institution Bramsnæs, fortæller Thomas Bisgaard.