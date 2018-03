Nyt ben i stærkt befærdet lyskryds

Det meget befærdede T-kryds ved Hovedvejen-Gammelgårdsvej nord for Glim skal laves om til et firbenet kryds, når der skal graves grus nordøst for landsbyen Glim, skriver DAGBLADET Roskilde onsdag.

Den sydlige del af Glimvej fortsætter med at ligge, hvor vejen hele tiden har været. Det var allerede på et tidligt tidspunkt i planen om grusgravning ved Glim, at firmaerne Roskilde Sten og Grus samt NCC Industry tog kontakt til Vejdirektoratet for at undersøge muligheden for at anlægge et ekstra ben i lyskrydset.